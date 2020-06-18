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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:05 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
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تستمر جهود هيئة السكك الحديدية في الفترة المقلبة للحفاظ على صحة المواطنين خوفًا من عدوى فيروس كورونا المستجد، خصوصًا لمواصلة المواطنين البحث عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020، وذلك بعد تشغيل القطارات الجديدة وزيادة عدد الخطوط وعدد الرحلات وتنظيم مواعيد القطارات اليومية. 

وتعتبر هذه القرارات كإجراءات احترازية للحد من تفشي عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم المواطن المصري في الوقت الحالي البحث لمعرفة مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، وفقًا لمواعيد حظر التجوال الجديدة التي كشفت عنها الحكومة.

وقد أعلنت هيئة السكك الحديد، عن مواعيد القطارات وفقًا لمواعيد حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة الرابعة صباحًا، وذلك بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 956 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

وكانت فرضت مصر حظر التجوال في الشوارع، والذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة الرابعة صباحًا، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

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