







وقد أعلنت هيئة السكك الحديد، عن مواعيد القطارات وفقًا لمواعيد حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة الرابعة صباحًا، وذلك بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقدم "



مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 1143 - مميز



يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 935 - مكيف



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 1935 - مكيف



ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 956 - مختلط



يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



قطار رقم 954 - مختلط



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.



قطار رقم 966 - مختلط



يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



قطار رقم 586 - مختلط



ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



قطار رقم 948 - مختلط



يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



وكانت فرضت مصر حظر التجوال في الشوارع، والذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة الرابعة صباحًا، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وتعتبر هذه القرارات كإجراءات احترازية للحد من تفشي عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم المواطن المصري في الوقت الحالي البحث لمعرفة مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، وفقًا لمواعيد حظر التجوال الجديدة التي كشفت عنها الحكومة.وقد أعلنت هيئة السكك الحديد، عن مواعيد القطارات وفقًا لمواعيد حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة الرابعة صباحًا، وذلك بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقدم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.تعرف على مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 1143 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 935 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.قطار رقم 1935 - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 956 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.قطار رقم 954 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.قطار رقم 966 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.قطار رقم 586 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.قطار رقم 948 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.وكانت فرضت مصر حظر التجوال في الشوارع، والذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة الرابعة صباحًا، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

تستمر جهود هيئة السكك الحديدية في الفترة المقلبة للحفاظ على صحة المواطنين خوفًا من عدوى فيروس كورونا المستجد، خصوصًا لمواصلة المواطنين البحث عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020، وذلك بعد تشغيل القطارات الجديدة وزيادة عدد الخطوط وعدد الرحلات وتنظيم مواعيد القطارات اليومية.