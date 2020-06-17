أبو شقة: الوفد مستعد لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ (فيديو)

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب على استعداد لخوض الانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ في أي لحظة، مشيرا إلى أنهم سينافسون في جميع الدوائر.وأضاف "أبو شقة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، أن قانون الانتخابات يأتي تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة.وقال "أبو شقة": "هذا البرلمان نظم عدد من القوانين بها ضمانات غير مسبوقة تضاهي أحدث الضمانات الموجودة في الدول الديمقراطية، حيث أن مصر جادة وتسير نحو ترسيخ ديمقراطية حقيقية، فالمناقشات التي تتعلق بقانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ كما تتضمن الرأي والرأي الآخر".