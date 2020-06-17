البرلمان يوافق على اعتماد خطة التنمية 202021 بجملة موارد 8 تريليونات جنيه

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20202021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة (20182019 – 20212022)، والقوائم المُلحقة به وعددها 5 قوائم، نهائيا.كما وافق مجلس النواب، على التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20202021، وعددها 22 مادة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.ووفقا لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20202021، فقد بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونا و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.