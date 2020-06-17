مختار جمعة: جيل شباب علماء الأوقاف قادم.. هؤلاء أبنائي فجئني بمثلهم

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن جيل شباب علماء وزارة الأوقاف قادم "هؤلاء أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع"، موجهًا التحية لكل أئمة الوزارة.وفي سياق آخر، ذكر وزير الأوقاف أن الذود عن حياض الوطن يكون بالنفس والمال أو بالكلمة أو بالقلم أو بإتقان العمل أو بذلك كله إذا اقتضى الأمر ولا يفعل ذلك إلا كريم.وأكد أن وجود جيش قوي واقتصاد قوي يعني أمة ذات مكانة ومواطنًا ذا كرامة، فلندعم جيشنا ونتقن عملنا لنحفظ لوطننا مكانة بين الأمم.