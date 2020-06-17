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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17-6-2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:55 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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يبحث الكثير يوميا عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وذلك لأغراض عديدة منها شراء وبيع البضائع من الخارج بالإضافة إلى المتاجرة في البورصات العالمية.

وتتأثر أسعار العملات في كل أنحاء العالم بالأحداث المتواجدة والتي من شأنها العمل على رفع وانخفاض معدل الاقتصاد الدولي.

وتقدم الدستور تقريرا يوميا عن أسعار العملات العالمية مقابل الجنيه المصري، وتباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك المصرية 17-6-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنك المركزي

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي، الأربعاء 17-6-2020، للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.29 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، أما سعر الدينار الكويتي فسجل للشراء 52.35 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، وأخيرًا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.38 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - HSBC - التجاري الدولي CIB - التعمير والإسكان) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه.

وبلغ سعر اليورو في بنوك ( قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - التجاري الدولي CIB ) للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.28 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وبنك كريدي أجريكول للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.31 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.22 جنيه وللبيع 16.32 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.67 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.83 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.73 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.72 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.79 جنيه.

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