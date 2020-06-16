انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل أثاث فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل موبيليا وأثاث لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل مويبليا وأثاث فى منطقة عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في شارع سليمان الحلبى بمنطقة الأزبكية دون وقوع إصابات.