«قومي المرأة» تناقش خطة عملها خلال حملة «احميها من الختان»

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.وناقشت اللجنة فى اجتماعها أوجه المشاركة في أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ضمن حملة "احميها من الختان" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك من خلال التركيز على الفتيات ذوات الإعاقة، وتم الاتفاق على إعداد مواد إعلامية للتوعية بمناهضة ختان الإناث تكون بمثابة رسائل سهلة وبسيطة للمجتمع.كما تضمن الاجتماع عرض جهود اللجنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ بنود خطة عملها.وتم عرض الجزء الخاص بذوي الإعاقة في تقرير المجلس القومي للمرأة حول الدراما الرمضانية والتجاوزات التي تمت في حق ذوي الإعاقة، وفي هذا الشأن تم الاتفاق على استمرار أعمال الرصد طوال العام بشكل سنوي، ومتابعة الإجراءات القانونية التي تساعد على الحد من هذا التجاوز بشكل نهائي.