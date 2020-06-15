انخفاض أسعار الحديد 300 جنيه بسبب كورونا

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في القوي الشرائية لمواد البناء بشكل ملحوظ بعد قرار وقف تراخيص المباني.وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار مواد البناء في تراجع مستمر بسبب حالة الركود والكساد التي تسيطر على الأسواق.وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الأسمنت بقيمة ١٠٠ جنيه، ونحو ٣٠٠ جنيه انخفاضا في أسعار الحديد منذ بداية أزمة كورونا.