رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للإعلام: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في يوليو 2018

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:16 م
حسين زين
حسين زين
محمد جعفر
طباعة
وفرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، المبالغ اللازمة لصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، وأعلنت عن صرف مستحقات المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018 على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبلغ صرف تلك المستحقات ما يزيد علي 12 مليون جنيه.

وأشارت الوطنية للإعلام إلى أن تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوطنية للإعلام لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية، وأن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه على البنود الحتمية لانتظام سير العمل وعلى التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية المؤداة لكافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة.

كما أوضحت أنه تم سداد مستحقات للعاملين المحالين على المعاش على مدار أربع سنوات لم تكن مسددة، وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه، وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام، ولكن من واقع مسئوليتها تم سداد تلك المبالغ.

وفي إطار السعي لإيجاد حلول لصرف باقي المستحقات حرصًا من الهيئة علي مستحقات العاملين بالخدمة والمحالين للمعاش، وفي ظل رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة وعدم تحميلها أعباء اضافية، تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية، حيث تم الإيضاح أن ذلك يشكل ضررا كبيرًا للعاملين والمطالبة المتواصلة والمشروعة بزيادة التمويل الشهري للوطنية للإعلام، وذلك لضألة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة مقابل الخدمة العامة المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة.

وفي ظل عدم دعم الموازنة اتخذت الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على حقوق العاملين بها، وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. ومناشدات بتوخي الحذر

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

أول تعليق من الأهلي على قرار عودة النشاط الرياضي

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
لواء. محسن الفحام
الحرس الثورى التركى
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة الثانية لرواية «فئران ورجال» عن دار بيت الياسمين

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا