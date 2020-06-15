الوطنية للإعلام: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في يوليو 2018

وفرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، المبالغ اللازمة لصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، وأعلنت عن صرف مستحقات المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018 على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبلغ صرف تلك المستحقات ما يزيد علي 12 مليون جنيه.وأشارت الوطنية للإعلام إلى أن تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوطنية للإعلام لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية، وأن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه على البنود الحتمية لانتظام سير العمل وعلى التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية المؤداة لكافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة.كما أوضحت أنه تم سداد مستحقات للعاملين المحالين على المعاش على مدار أربع سنوات لم تكن مسددة، وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه، وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام، ولكن من واقع مسئوليتها تم سداد تلك المبالغ.وفي إطار السعي لإيجاد حلول لصرف باقي المستحقات حرصًا من الهيئة علي مستحقات العاملين بالخدمة والمحالين للمعاش، وفي ظل رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة وعدم تحميلها أعباء اضافية، تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية، حيث تم الإيضاح أن ذلك يشكل ضررا كبيرًا للعاملين والمطالبة المتواصلة والمشروعة بزيادة التمويل الشهري للوطنية للإعلام، وذلك لضألة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة مقابل الخدمة العامة المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة.وفي ظل عدم دعم الموازنة اتخذت الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على حقوق العاملين بها، وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية.