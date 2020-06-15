خبير: استعمال الموبايل لساعات طويلة يعزز الأفكار الانتحارية

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ الطب النفسي، إن الإصابة بالفيروسات تصاحبها حالة اكتئاب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأبحاث أكدت ذلك، خاصة فيروس كورونا المستجد.وأضاف "مهدي"، خلال برنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن استعمال الموبايل لساعات طويلة قد يؤدي للتفكير فى الانتحار، مشيرًا إلى أنه يجب التعاون فى أعمال المنزل من جميع أفراد الأسرة.ونصح بإيجاد وقت معين للأسرة للتواصل المباشر بين أفرادها، والحديث عن أمورهم الشخصية بعيدًا عن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى؛ لتجنب الإصابة بحالة نفسية سيئة.وأوضح أن الحركة الجسمانية مهمة للتصدى للاكتئاب، والألعاب الجماعية والمسلية هامة جدًا فى فترة الحظر، كما نصح بضرورة ممارسة الرياضة فى المنزل والمشاركة الأسرية فى ممارسة الرياضة.