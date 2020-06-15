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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بتشويه شاب بزيت مغلٍ بحلوان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:37 ص
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس 3 عمال بمطعم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحرق شاب عن طريق سكب زيت مغل على جسده، بسبب خلاف نشب بينهما أثناء شراء الضحية منهما.

تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال ربيع سامى ربيع، 19 سنة، طالب، مصاب بحروق متفرقة بالجبهة والأذن والرقبة من الأمام والخلف والأكتاف وحرق بالذراع اليمنى والركبة اليمنى والقدم اليمنى واليسرى.

وتبين إصابة الضحية عقب قيام عامل بمطعم للفول والطعمية، الكائن بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع منصور، بمحيط محطة حلوان، يدعى "نادر" بإلقاء الزيت المغلي عليه أثناء مشادة كلامية بينهما على شراء الأول الإفطار من الأخير، بتحريض من مالكي المحل كل من "محمود"، و"محمد".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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