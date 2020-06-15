فى خدمتك.. 3 خطوات لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

أعلنت وزارة الداخلية توفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية عَبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.وفي ظل حرص جريدة «الدستور» على تقديم المعلومات الخدمية لقرائها في كافة المجالات نقدم لكم كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا من المنزل.1- الدخول على موقع وزارة الداخلية (https:moi.gov.eg)، واختيار الخدمات المراد الحصول عليها.2- يكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكتروني.3- يتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.