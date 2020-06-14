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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا: اتفقنا مع مصر والسودان على المرحلة الأولى لملء سد النهضة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:26 م
وزير الري
وزير الري
محمد عمر
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري الإثيوبية، اليوم، توصلها مع مصر والسودان إلى تفاهم حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة.

وقالت الوزارة، إن الدول الثلاث توصلت، بناء على جدول ملء سد النهضة، إلى تفاهم حول التخزين في المرحلة الأولى، وحجم التدفق من البيئة والقواعد الأساسية للملء الأولي، وسبل التعامل مع مكافحة الجفاف أثناء هذه الفترة، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأوضح البيان أنه تم التفاهم بين الدول الثلاث حول قواعد ضمان الأمن في السد، ودراسة تداعيات عمله بالنسبة إلى البيئة والأجواء الاجتماعية.

وشددت وزارة الري الإثيوبية على أن المفاوضات الحالية تهدف للتوصل إلى اتفاق حول التخزين المبدئي والتشغيل السنوي لسد النهضة، وليس مناقشة توزيع مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث.

وأضاف البيان: "بناء على جدول ملء السد توصلت الدول الثلاث إلى تفاهم بشأن تعبئة المرحلة الأولى، وحجم التدفق والخطوط التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف".

وأكدت وزارة الري المصرية، في وقت سابق اليوم، أن الطرح الإثيوبي في المفاوضات الجارية يهدر كافة الاتفاقيات حول سد النهضة، موضحة أن إثيوبيا لا تنظر لمصالح الأطراف الأخرى.

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