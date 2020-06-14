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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير حميات الأقصر: طبقنا التباعد الاجتماعي في فرح شقيقي.. وفرحنا شوية ومشينا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:27 م
مستشفى حميات الأقصر
مستشفى حميات الأقصر
سناء إسماعيل
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علق الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، على مشاركته في حفل زفاف شقيقه، الذي شهد تجمعًا كبيرًا، قائلًا: "الفرح لم يتجاوز دقائق، والمشهد كان أمام محل الكوافير ولم يتجاوز عدد المشاركين الـ30 فرد جميعهم من عائلة واحدة".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية: "مينفعش ننصح الناس بعدم التجمع ونقيم نحن التجمعات.. أحنا فرحنا شوية بالعريس وكل واحد خد عربيته ومشي".

وأشار إلى أن الجميع كان يتبع قواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهم لم يقوموا بدعوة أحد، متابعًا: "إحنا من عائلة كبيرة ولم ندعوا الناس والجميع تفاجئ بالفرح".

وفى سياق آخر، وجه مدير مستشفى حميات الأقصر، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على دعمه للمستشفى بأجهزة معملية وكهربائية، فضلًا عن التواصل اليومي للاطمئنان على حالة المرضى.

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