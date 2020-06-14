أعلنت الممثلة هبة عبدالعزيز، نبأ وفاة والد الفنانة أسماء أبواليزيد، فى منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وقالت فى تدوينتها: "البقاء والدوام لله والد أسماء أبواليزيد توفى ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم".يذكر أن أسماء أبواليزيد، شاركت في السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "لعبة النسيان"، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى ويشاركها أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، على قاسم، رجاء الجداوى، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.