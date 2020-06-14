عودة 168 عالقا بالسعودية إلى مطار القاهرة الدولي

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلة استثنائية لنقل العالقين بالمملكة العربية السعودية، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد بمختلف انحاء العالم.ووصل 168 عالقا إلى مطار القاهرة الدولي اليوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف، وإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة للتأكد من عدم حملهم الفيروس، والسماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية بالمطار عقب توقيعهم إقرار العزل الذاتي بالمنازل لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.