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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل للجنايات في حيازته للحشيش بالأميرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:04 م
عاطل
عاطل
حسام التمساح
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قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، عثر بحوزته على كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل بدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.

في سياق منفصل، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، وربة منزل "زوجته" مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش زنة 2.500 كجم - طبنجة صوت - 9 طلقات صوت - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما ااعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والطبنجة بقصد الدفاع عن النفس.

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