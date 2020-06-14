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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سائق قتل حماه في كرداسة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:56 م
حبس
حبس
ندي حمدي
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جددت نيابة كرداسة حبس سائق متهم بقتل حماه بتسديد 5 طعنات في عيد الفطر بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة أبورواش بالجيزة للمرة الثانية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة كرداسة بالجيزة بلاغا بوقوع جريمة قتل بالمنطقة فانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم معتصم رزق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر، مصابا بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، نتيجة التعدي عليه بآلة حادة "سكين".

وبإجراء التحريات ومناقشة أسرته، تبين أن زوج ابنته وراء القتل، وأنه حضر إلى المنزل لمصالحة زوجته، ورغبته في عودتها مرة أخرى لمنزله، إلا أن الزوجة رفضت ووقعت مشادة كلامية، انتهت بقتل والدها على يد الزوج، بعدما أخرج الأخير سكينا، وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه، أنهت حياته في الحال.

تم القبض علي المتهم وحبسه وتم التجديد له في الموعد المحدد.

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