لاعب كرة يكشف عنصرية الشرطة البريطانية

فى الوقت الذي تشهد فيه العديد من دول العالم مظاهرات احتجاجية بسبب عنصرية الشرطة، كشف أحد لاعبى الدورى الإنجليزى عن موقف جديد لعنصرية الشرطة البريطانية.وكشف اللاعب أرنوت دانجوما، عن تعرضه للاعتقال قبل أيام قليلة من دخول بريطانيا الإغلاق التام أواخر مارس الماضي، منددا بدوافع عنصرية وراء إلقاء القبض عليه للاشتباه بتورطه في محاولة قتل.وذكرت صحيفة صن البريطانية أن دانجوما، الجناح الهولندي، أكد أن اعتقاله تم عن طريق الخطأ.وكان دانجوما في وسط مدينة بورنموث، جنوبي إنجلترا، لشراء الطعام عندما باغته شرطيون، وقال "فجأة ظهرت سيارة شرطة وقفز منها ضابطان وصرخ أحدهما ضع يديك على السياج"، وفقا لما رواه اللاعب للصحيفة البريطانية.ورد اللاعب المولود في نيجيريا: "ماذا فعلت؟"، لكن الرد جاء سريعا من رجال الشرطة "ضع يديك على السياح واصمت"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.وتبين أن الشرطيين كانوا يبحثون عن مشتبه في تورطه بحادث طعن في 16 مارس الماضي، أي قبل نحو أسبوع من دخول بريطانيا في إغلاق تام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشار اللاعب إلى أنه تعرض للإحراج بسبب تصرف ضباط الشرطة البريطانية معه، والتقط الموجودن في المكان الصور له.وتابع: "جن جنوني بسبب هذا التصرف، وقلت كلمات ما كان يجب أن أقولها، وفي نهاية المطاف اكتفى الشرطي بالقول أنت لست الشخص الذي نبحث عنه يمكنك الذهاب".ولم تقدم الشرطة البريطانية الاعتذار للاعب بورنموث رغم الخطأ الذي ارتكبه عناصر الشرطة، فقرر بناء على ذلك تقديم شكوى رسمية، بحسب الصحيفة البريطانية.وأكد دانجوما أنه تعرض للعنصرية مرارا، لا سيما من قبل الشرطة التي أوقفته في مناسبات عدة لمجرد أنه يقود سيارة فخمة.