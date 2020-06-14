مي عمر تبدأ تصوير «لؤلؤ» منتصف يوليو

تبدأ النجمة الشابة مي عمر، منتصف يوليو المقبل، تصوير أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية عبر مسلسل "لؤلؤ" الذي تخوض به الموسم الشتوي القادم من خلال مسلسل طويل مكون من 45 حلقة.وقارب مخرج العمل محمد عبدالسلام، على انتهاء معاينة مواقع تصوير المسلسل الجديد التي اختارها خلال الفترة الماضية، وبدأ في التنفيذ بمجرد موافقة مي عمر على تولي البطولة بعد عرض شركة سينرجي الأمر عليها بعد تألقها في مسلسلها الرمضاني الماضي "الفتوة".ويعمل المخرج بالتعاون مع الشركة المنتجة حاليا، على اختيار أبطال العمل الجديد من أجل بدء التصوير بعد اختيار أحمد زاهر للبطولة ووجود اتفاق مع إدوارد وتتفاوض الشركة مع عدد من الفنانين حاليا.