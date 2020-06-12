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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو تنسيقية الأحزاب: احتياجات مصر المائية تصل لـ114 مليار متر مكعب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:08 م
محمد السباعي
محمد السباعي
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قال محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حصة مصر الثابتة من مياه النهر التي تعتمد عليها بنسبة 98% هي 55 مليار متر مكعب، وعدد سكان مصر 102 مليون، وكل مواردنا المائية بما فيها الجوفية والمعالجة والمحلاة لا تصل لـ60 مليار متر مكعب.

وأضاف السباعي، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن احتياجاتنا تصل لـ114 مليار متر مكعب، بين مياه يتم استيرادها بشكل سلع، ومواد غذائية أو مياه يعاد استخدامها، ذات نوعية جيدة، سواء صرفا صحيا أو صرفا زراعيا، مطالبا بالشعور بحجم التحديات التي نمر بها.

وتحدث السباعي عن جهود الدولة المصرية في إدارة الأزمة، قائلا: "الدولة عملت على وضع الاستراتيجية القومية للمياه 2037، ومستهدف تطبيقها لمدة 20 عاما، بدأت من عام 2017، بالتعاون ما بين 9 وزارات، بتكلفة 50 مليار دولار، وتعتمد على 4 محاور، هي تنمية الموارد المائية، وترشيد المياه، وتهيئة البيئة المحيطة من خلال عدة قوانين، والتوسع في بعض الاستخدامات المائية".

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