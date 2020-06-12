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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الكمار» يستنكر سياسة مماطلة إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:25 م
مصطفى الكمار
مصطفى الكمار
محمد الشريف
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استنكر مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، استمرار سياسة إثيوبيا والمماطلة في المفاوضات وإعادتها إلى نقطة الصفر في كل مرة، مؤكدا أن مياه نهر النيل خط أحمر وأمن قومي لمصر، والقيادة السياسية تتعامل بحكمة رغم استمرار مواقف إثيويبا التي تدل على سوء النية.

وأكد «الكمار» أن اجتماع مصر والسودان على رفض الورقة الإثيوبية والتحفظ عليها، يثبت أطماع إثيوبيا دون مراعاة جيرانها وحقوقهم، والاتفاقات الدولة الموقعة، لافتا إلى أن التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات السابقة تكفل لإثيوبيا ملء السد لكن مع مراعاة مصالح الدول الثلات وتحقيق أهداف إثيوبيا التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وأكد أن اتباع إثيوبيا لأسلوب المماطلة وعرقلة جميع المفاوضات التي تمت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، أمر مرفوض تماما، مؤكدا ضرورة مواجعة إثيوبيا لموقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق.

وأكد أن مصر أطلقت تحذيرا صريحا شددت فيه على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعلنها صراحة في كل المحافل أنه حريص على تنمية إثيوبيا بقدر تنمية مصر، ولكن بما لا يضر بأمن مصر المائي، وضرورة تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

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