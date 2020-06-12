رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العمل الدولية» تثنى على دور مصر لوضع حماية الأطفال ضمن أولوياتها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:34 م
عمل الأطفال
عمل الأطفال
دعاء جابر
طباعة
يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام، والذي يأتي في يوم 12 يونيو من كل عام مع انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم، ولهذا يهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على أثر الأزمة عليهم وكيفية حمايتهم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية العالمية على حياة الأفراد ومعيشتهم وخاصة الأطفال.

وفي هذا الصدد، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2020، هو بمثابة عامل مُحفز للحركة العالمية المتنامية ضد عمل الأطفال.

كما دعا إلى التكاتف من أجل وضع استراتيجيات لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن الأطفال يمثلون أولوية في الاستجابة للأزمات.

وأثنى إيريك أوشلان على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لوضع حماية الأطفال من الانخراط في الأعمال الخطرة كأولوية أولى في ظل أزمة فيروس كورونا (COVID-19) من خلال العمل على تحديث قائمة الأعمال المحظور الأطفال العمل بها، والتأكيد على الدور المهم الذى تلعبه معايير السلامة والصحة المهنية في الوقاية من الفيروس وكبح انتشاره.

وأوضح أوشلان، أن المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين، يهدف لتحقيق أهداف الحملة الافتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2020 من خلال تطوير مجموعة من المواد التوعوية التي تهدف إلى رفع وعي العمال وأصحاب العمل والأطفال المنخرطين في عمل الأطفال وأسرهم بالآثار السلبية لعمل الأطفال، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل.

موضوعات متعلقة

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي

أدباء الإسكندرية يحيون سهرة في حب أحمد قاصد كريم

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش