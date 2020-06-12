داليا يوسف: فشل مبادرات الأوروبيين لعدم إدراكهم احتياجات الشعب الليبي

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن الشعوب أولوياتها الأمن ثم لقمة العيش والحياة الاقتصادية، مضيفة أن كل مبادرات الأوروبيين باءت بالفشل لأنهم لا يدركون احتياجات الشعب الليبي، وكل تركيزهم على ملف الهجرة غير الشرعية بدون المساهمة في شيء يحقق ذلك.وأضافت خلال مشاركتها بالصالون الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات"، أن أمريكا كانت منسحبة من الملف الليبي خلال الـ9 سنوات الماضية، بحجة أنهم ليس لديهم مصالح في ليبيا ولا حاجة لهم في التدخل بالصراعات الشرق الأوسطية، لكن عندما تدخلت روسيا اختلف الأمر، وبدأ مجلس الشيوخ يتحدث عن مصالح أمريكا في ظل التدخل الروسي الليبي.وأكدت داليا يوسف، أن مصر وفي وسط كل تلك الأحداث وتطورات جائحة كورونا لم تتخل عن دورها، وقدمت إعلان القاهرة، من واقع مسئوليتها التاريخية.