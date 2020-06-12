ضبط 94 مخالفًا لقرار إيقاف البناء

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.أسفرت الجهود عن ضبط 94 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.