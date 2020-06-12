إحباط بيع 3300 طن كبدة فاسدة في القليوبية

تمكنت شرطة التموين في القليوبية من إحباط بيع ٣٣٠٠ طن كبدة منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات على المحال على مدار اليوم.



وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.

حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته 3300 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.