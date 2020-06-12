تراجع جماعى فى ختام تعاملات الأسهم الآسيوية

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية جماعيًا في ختام تعاملات، اليوم، بعد انخفاض نظيرتها الأمريكية التي سجلت أسوأ أداء يومي منذ مارس، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بـ"كوفيد-19" وتزايد القلق بشأن سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة، الصحية والاقتتصادية.وتصدرت الأسهم في كوريا قائمة الانخفاضات، حيث هبط مؤشر "كوسبي" بنحو 2.37%، بسببب خسائر سهم "هيونداي" بأكثر من 3%، وفقد مؤشر "كوسداك" الأوسع نطاقا حوالي 2%.وهبط مؤشر "نيكي" بنحو 0.74% إلى 22304 نقاط وهو أدنى مستوى منذ الأول من يونيو مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 2.4%، وهي أكبر خسائره في سبعة أسابيع، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.17% إلى 1572 نقطة، وانخفض مؤشر "هانج سينج" بنحو 1.3% بسبب تراجع سهم "إتش إس بي سي" بحوالي 2%.وفي الصين، خسر مؤشر "شانجهاي" المركب 0.38%، وتراجع مؤشر "شنتشن" 0.437%، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" الأسترالي بنحو 1.88%، ونزل مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام بنحو 1.51%.