افتتاح 3 مشروعات قومية في احتفالات 30 يونيو

كشف المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة سلمت 3 مشروعات قومية «صرف صحي» جاهزة للافتتاح خلال ذكرى الاحتفال بـ30 يونيو.وأضاف رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، في تصريح لـ"الدستور"، أن المشروعات التي سلمتها الشركة للهيئة العامة للصرف الصحي هي 3 مشروعات "الكوادي، منيل العروس، البدائية"، وذلك في وقت قياسي طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.وأكد مرسي أن الدولة تبذل قصارى جهدها في تنمية القري وسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في الأكثر احتياجا، وهي سياسة تتبعها الدولة من منطلق البعد الاجتماعي وحرصا علي تقديم أفضل الخدمات للقرى والأرياف والأقاليم.وأشار مرسي إلى أن المشروعات القومية ساهمت في خفض معدل البطالة، حيث يعمل بهذه المشروعات حوالي 5 ملايين عامل من العمالة، بخلاف عدد كبير من الشركات التي تحصل علي حجم أعمال جيد، موضحا أن قطاع التشييد والبناء كان له الحظ الأوفر نتيجة احتوائه الكثافة العمالية.