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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الجمعة 12-6-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:18 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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يقدم لكم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بعض البنوك المصرية.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق والبنوك المصرية، اليوم الجمعة 12-6-2020، هبوطًا طفيفًا، لليوم السادس على التوالي، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

أسعار العملات الأجنبية اليوم:

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الأربعاء 10-6-2020، للشراء 16.10 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، أما سعر الدينار الكويتي فسجل للشراء 52.36 جنيه وللبيع 52.87 جنيه، وأخيرًا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.38 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.

أسعار اليورو

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47 جنيه.

وبلغ سعر اليورو في (بنك قناة السويس - البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)) للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وبنك كريدي أجريكول للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.49 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - HSBC - التجاري الدولي (CIB)) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، أما (بنك كريدي أجريكول - والتعمير والإسكان للشراء) 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم

أسعار الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.38 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.

أسعار الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 4.16 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.13 جنيه وللبيع 4.29 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.22 جنيه وللبيع 16.32 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 50.68 جنيه وللبيع 52.73 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.20 جنيه وللبيع 52.76 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.87 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.37 جنيه وللبيع 51.75 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.81 جنيه.

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