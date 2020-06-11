رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«في خدمتك».. تعرف على عناوين مراكز نقل الدم بالمحافظات

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:08 م
نقل الدم
نقل الدم
رشا نصر
طباعة
فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص «الدستور» على تقديمها للقراء في مختلف المجالات، نقدم لكم قائمة بأسماء وعناوين مراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية وفقًا للصفحة الرسمية الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وهى:

ـ المركز الإقليمي بالإسكندرية، ميدان عبد القادر أبو عقاده، داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد، 034951971.

ـ المركز الإقليمي بالعباسية، 5 شارع السكة البيضاء، أمام مصلحة الجوازات والهجرة، العباسية، 0226858645.

ـ المركز الإقليمي بدار السلام، 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح، 0225322037.

ـ المركز القومي لنقل الدم بالجيزة، 51 شارع وزارة الزراعة داخل سور المصل واللقاح، 0237613117.

ـ المركز الإقليمي بدمنهور، 1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدور الثاني مبنى الطب الحرج، 0453337097.

ـ المركز الإقليمي بالمنصورة، ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف، 0502266791.

ـ المركز الإقليمي في طنطا، شارع حافظ وهبي، خلف الابنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، 0403509575.

ـ المركز الإقليمي بأسوان، طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي، 0972418629.

ـ المركز الإقليمي بسوهاج، مدينة مبارك الطبية، شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي، 0932110117.

ـ المركز الإقليمي بالمنيا، كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا، 0862339241.

ـ المركز الإقليمي بالاسماعيلية، عرايشية مصر، ميدان المطافي، 0643103837.

ـ المركز الإقليمي بالزقازيق، داخل مستشفى الأحرار التعليمي، 0552380742.

ـ المركز الإقليمي ببنها، المقر الإداري كوبري اسنيت القديم، طريق كفر شكر، مقر قسم الصرف، شارع عبد الستار ببنها أمام المستشفى العام، الدور الثالث، أعلى مبنى الاسعاف، 0132530179.

ـ المركز الإقليمي بشبين الكوم، شارع جمال عبد الناصر بحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي، 0482331379.

ـ المركز الإقليمي بقنا، داخل مستشفى قنا العام، أمام مدرسة التمريض، 0963344842.

ـ المركز الإقليمي بأسيوط، أسيوط الأربعين، مستشفى الإيمان العام، الدور الأرضي، 0882370016.

ـ المركز الإقليمي ببني سويف، الحي الأول شرق النيل بني سويف، 0822088186.

ـ المركز الإقليمي بكفر الشيخ، شارع الجمهورية، أسفل مديرية الشؤون الصحية، 0473220249.

ـ المركز الإقليمي بشرم الشيخ، داخل مستشفى شرم الشيخ الدوي، السكن الإداري، 0693661640.

ـ المركز الإقليمي بالغرددقة، الأحياء المائية، أمام كلية التربية، 0653614015.

ـ المركز الإقليمي بمرسى مطروح، ك 7 علم الروم، 0464935368.

ـ المركز الإقليمي بالفيوم، تقسيم مصطفى حسن، خلف مستشفى الفيوم العام، بجوار مرفق الإسعاف، مصنع الأدوية القديم، 0842170311.

ـ المركز الإقليمي بالعريش، داخل مستشفى العريش العام، شارع الجيش، 0683352525.

ـ المركز الإقليمي بالأقصر، داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، 0952283579.

ـ المركز الإقليمي بالوادي الجديد، الخارجة، داخل مستشفى الخارجة العام، 0922932074.

ـ المركز الإقليمي بدمياط، منطقة الأعصر، بعد مديرية الأمن، داخل نطاق المستشفى التخصصي، 0572379696.

ـ المركز الإقليمي بالسويس، داخل حرم مستشفى السويس العام، 0623444093.

ـ المركز الإقليمي ببورسعيد، شارع أوجيني أمام مستشفى السلام، بورسعيد، 0663221605.

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

مصر والسودان يعلنان تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول ملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات