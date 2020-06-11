مصطفى محمد: الجميع كان يرتدي الكمامة في كتب كتابي

قال الكابتن مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، إن الصور المتداولة له على السوشيال ميديا، على أساس أنها من حفل زفافه، كانت من "كتب الكتاب"، فقط وليس الزفاف، مؤكدا أن الجميع كان يرتدي الكمامات وجرى نزعها عند التصوير، معلقا: "الصورة لازم تطلع حلوة.. كنت حاطط معقمات في الخارج عشان يستخدمها اللي هيحضروا كتب الكتاب".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حفل كتب الكتاب لم يشهد زحاما مطلقا كونه كان مقتصرا على أهله وأهل زوجته فقط، متابعا: "إلى جانب تلاتة أربعة من نادي الزمالك.. الجميع كان يرتدي الكمامة".