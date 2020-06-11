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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل العام»: إجازة مصابي كورونا «استثنائية» لا تخصم من الأجر

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:32 م
مجدي حسن
مجدي حسن
دعاء جابر
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قال مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، إنه بناء على توجيهات اللواء رزق علي مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، فسيتم التعامل مع المصاب أو المخالط أو المشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وذلك بأن يحصل المصاب بمرض كورونا سواء كان مخالطا أو مشتبها على إجازة استثنائية، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية وفقا للمادة التاسعة من القرار سالف الذكر.

وأشار «حسن» إلى أنه بعد عرض الأمر على المحاسب محمود عثمان رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة، والدكتور أشرف وليم مدير عام مستشفى الهيئة، والدكتور محمد المغاوري مدير العيادات، تم الاتفاق على الآتي:

أولا: يتم التنيبه من قبل الدكتور محمد المغاوري مدير العيادات على أطباء اللجان الفرعية بكل قطاع بقبول الشهادة المرضية للعامل المقدمة من مستشفيات العزل المخصصة من قبل وزارة الصحة، وحال قيام العامل ببلاغ زيارة منزلية يتم التوقيع عليها إجازة مرضية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا: يتم التنبيه من الدكتور مدير عام المستشفى على أطباء الطوارئ بكتابة توصية الإجازة المرضية الممنوحة لفيروس كورونا المستجد سواء إصابة أو مخالطا أو مشتبها، إجازة مرضية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ثالثا: يتم التنبيه من المحاسب محمود عثمان رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية على جميع الشئون الإدارية بالمناطق والفروع باحتساب هذه الإجازة استثناية لا تدخل ضمن الإجازات المرضية للعامل المقررة بالقانون ولائحة شئون العاملين.

وبناء على ذلك ستحتسب إجازات إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين أو المشتبه فيهم، إجازات استثنائية ولا تخصم من الإجازات المرضية الخاصة بالعامل ولا تؤثر على أجره وحوافزه وكافة حقوقه.

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