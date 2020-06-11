رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع 20 شخصا في فيضانات الصين

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:42 ص
فيضانات الصين
فيضانات الصين
وكالات
طباعة
لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة سياحية في جنوب الصين بعد أمطار غزيرة، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الخميس.

وقالت الوكالة إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب البلاد منذ مطلع الشهر الجاري تسببت بتدمير أكثر من 1300 مسكن ودفعت 230 ألف شخص على الأقل إلى النزوح.

وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الحالات الطارئة أن ستة أشخاص قتلوا وفقد شخص واحد في منطقة غوانغتشي.

واجتاحت المياه شوارع مدينة يانغشو الواقعة في وسط تلال، ما يشكل ضربة قاسية لهذه المنطقة السياحية التي تعاني أصلا من توقف الرحلات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وغمرت المياه أكثر من ألف فندق ومنزل ونحو ثلاثين موقعا سياحيا. وتم إجلاء السكان والزوار بمراكب من قصب السكر.

وقال مدير فندق للوكالة الرسمية إن المياه تغطي غرفه على ارتفاع حوالى متر.

وذكرت وزارة الحالات الطارئة أن قيمة الخسائر في مجمل المناطق المتضررة تتجاوز أربعة مليارات يوان (500 مليون يورو).

لكن عدد القتلى في إقليم هونان المجاور أكبر وبلغ 13 حتى الأربعاء بينما فقد أو قتل ثمانية آخرون في إقليم غيجو بجنوب غرب البلاد، كما ذكرت الوكالة نقلا عن إدارتي الحالات الطارئة في المنطقتين.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة ستهطل في الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

انهيار المطرب «شيكو» بعد وفاة والدته بكورونا (فيديو)

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

تشارك مرضى كورونا أجهزة التنفس لفترة قصيرة آمنا

الصحة العالمية تعلق على لغط «المصابين بلا أعراض»

دراسة: الكمامات ضرورية للسيطرة على كورونا

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

منوعات

مصرع 20 شخصا في فيضانات الصين

هروب جماعي للقرود من حديقة حيوان باليابان

اليابان تدرس وضع حد لزائريها بعد فتح الحدود

الأردن تعتقل شابًّا يحرض على اغتصاب الفتيات عبر «تيك توك»

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية