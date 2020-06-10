للطلاب.. «التعليم» تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في، بيان لها، منذ قليل، أنه نظرًا للظروف الراهنة، يحق لطلاب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو تأجيل الامتحان للعام القادم، على أن يعامل كأنها أول محاولة.وفي حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام القادم، عليه اتباع الآتي:١- يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها.٢- يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.