الأمن العام يضبط 176 قطعة سلاح نارى

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 176 قطعة سلاح ناري، 239 قضية مخدرات وتنفيذ 76878 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملات على مدار يوم.وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهمًا، ارتكبوا 17 حادثا متنوعا، ضبط 239 قضية مخدرات بحوزة 256 متهمًا، 42 متهمًا هاربًا من المراقبة.وضبط 24 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 186 دراجة نارية مخالفة، إعادة 5 دراجات نارية مبلغ بسرقته، تحرير 22185 مخالفة مرورية، فحص 80 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.