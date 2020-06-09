وزير الاتصالات يكشف تفاصيل التعاقد مع «أمازون» لتدريب 500 موظف

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توقيع عقد مع شركة أمازون لتدريب 500 موظف بقطاع الاتصالات.وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن قطاع الاتصالات له مستقبل واعد بعد انتهاء أزمة كورونا، فالعالم لن يعود لسابق عهده بعد انتهاء هذه الأزمة، وهذا الأمر له نتائج محمودة، ويصب في صالح التعليم عن بعد، والعمل وعقد الاجتماع عن بعد.ولفت إلى أن هذه التداعيات ستسهم في خفض كلفة التعليم والتدريب والسفر، واختصار أكثر للوقت، لافتا إلى أن الاجتماعات ستسير بشكل أكثر كفاءة وفعالية.وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على توفير البيئة المعلوماتية اللازمة للعام الدراسي الجديد.