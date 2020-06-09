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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أيمن حمزة يكشف حقيقة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:21 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم، سيتم تطبيقها فى 1 – 7- 2020 وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى 1-7 – 2024.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن رفع الدعم عن الكهرباء سيكون ممتدا لـ 5 سنوات مقبلة وليس عامين وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه اليوم.

ولفت حمزة إلى أن الثلاث سنوات التى تمت إضافتها على العامين ستكون لمدة رفع الدعم وليس تأجيل زيادة الأسعار، معلقًا "ما نشر فى بعض المواقع عن أن الوزير أجل الزيادة كلام غير صحيح وأن الصحفيين اعتقدوا أن قرار الوزير بمد فترة رفع الدعم بأنه تأجيل لزيادة الأسعار".

وأشار إلى أن الوزير قرر اليوم زيادة الأسعار وسيطبق ذلك من شهر 7 المقبل، ونفى المتحدث الرسمى لـ الكهرباء، تأجيل الزيادة التى نشرت على بعض المواقع.

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