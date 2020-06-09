العودة للإغلاق.. نتنياهو يوجه «الأمن القومي» الإسرائيلي بمكافحة كورونا

وجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مجلس الأمن القومي لديه بتشديد الإجراءات المطلوبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وطالب نتنياهو، مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، باتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل ارتفاع المعدل اليومي للإصابة بفيروس كورونا مجددا، مشيرا إلى إمكانية العودة لبعض إجراءات الإغلاق، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال يولي إدلشتاين وزير الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن المعدلات اليومية قاربت الـ200 حالة، بعد أن انخفص معدلها لأقل من 100 في وقت سابق.وسجلت صحة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 169 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 17091 مصابا، و299 وفاة، محذرة من بدء الموجة الثانية من تفشي "كوفيد-19".