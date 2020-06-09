«ساعة تأخير» تثير غضب «النواب» من وزير التنمية المحلية

أثار تأخر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرابة الساعة، غضب أعضائها.وأعلن النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، عن إصراره لإنهاء أعمال الاجتماع حتى حضور الوزير اللواء محمود شعراوي، والتي كان مقررًا أن تبدأ 12 ظهرًا وفقًا لجدول الأعمال.وكان مقررًا أن تناقش اللجنة بالاجتماع مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات، ومنع أحداث الحفر، وكذلك مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020- 2021، فيما يخص ديوان عام الوزارة، ومشروعين آخرين يخصان هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وآخرين لهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة.وكان من المقرر أن يرد وزير التنمية المحلية على استفسارات بعض النواب فيما يخص وقف رخص البناء بالمدن والقرى، طبقًا للبيان العاجل المقدم من النائب عبدالحميد كمال في هذا الشأن، والذي أكد تضرر أكثر من 35 مهنة من القرار وسبب حالة من الركود والبطالة.