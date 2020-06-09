عضو برلمان أوروبى: أردوغان يصدر سلاحًا ومرتزقة إلى ليبيا

صرح عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك، الدكتور إيفان دافيد، بأن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر بخرق الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا بشكل فظ على مرأى ومسمع السفن التابعة للاتحاد الأوروبي يفترض أنها تقوم بمراقبة تنفيذ الحظر لكنها لا تفعل ذلك.وقال دافيد في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "إن النظام التركي قام مؤخرًا ودون أي اعتراض بنقل الكثير من العتاد العسكري إلى المناطق المجاورة للعاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن قام قبل ذلك بإرسال آلاف الإرهابيين والمرتزقة من سوريا بعضهم سبق له أن قاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابى للقتال إلى جانب حكومة فايز السراج".وأشار دافيد إلى أن العديد من دول حلف الناتو تقوم الآن أيضا بمساعدة حكومة السراج والميليشيات التابعة لها عسكريًا ولوجستيًا رغم الحظر الدولي المفروض على صادرات السلاح الدولي على ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.