«الإنقاذ التونسية» تطالب بحل البرلمان: الغنوشي خطر على الأمن

قال فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم جبهة الانقاذ التونسي "حراك 14 يونيو"، إن البرلمان الحالي برئاسة راشد الغنوشي أصبح يمثل خطرًا على استقرار وأمن البلاد، والجبهة تطالب بحل البرلمان وإنهاء دور حركة النهضة من المشهد السياسي نهائيًا.أضاف الورفلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، يصطف وراء المحور القطري التركي، ويدعم النظام الدموي، ونحن لنا موقف موحد لا يتغير، فنحن مع الموقف السلمي دائمًا ولسنا دعاة حرب.وأشار إلى أن هذه آخر فرصة وامتحان للشعب التونسي، للمشاركة في حراك 14 يونيو، مناشدًا الرئيس التونسي بحماية أبناء شعبه من المتظاهرين السلميين في 14 يونيوونوه إلى أنه في ظل غياب المعارضة الحقيقية، أقدمنا على إنشاء جبهة انقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.