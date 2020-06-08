«عبدالعال» يفتتح أعمال الجلسة العامة

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعتين.وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لاستكمال جدول الأعمال.ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على عدد من التشريعات المؤجلة من الجلسات التي عقدت في شهر رمضان.وبدأت اللجنة التشريعية مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات والمقدمة من ائتلاف دعم مصر وعدد من النواب.