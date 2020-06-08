«عبدالعال» يفتتح أعمال الجلسة العامة
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:04 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعتين.
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لاستكمال جدول الأعمال.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على عدد من التشريعات المؤجلة من الجلسات التي عقدت في شهر رمضان.
وبدأت اللجنة التشريعية مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات والمقدمة من ائتلاف دعم مصر وعدد من النواب.
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لاستكمال جدول الأعمال.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على عدد من التشريعات المؤجلة من الجلسات التي عقدت في شهر رمضان.
وبدأت اللجنة التشريعية مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات والمقدمة من ائتلاف دعم مصر وعدد من النواب.