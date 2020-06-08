الأسلحة النارية فى الشوارع الأمريكية تُثير فزع المتظاهرين (فيديو)

MORE and more guns on the streets!!!!!! Santa Monica. Monday. pic.twitter.com/oa3LuKYLyB — Perez (@ThePerezHilton) June 2, 2020

نشر رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، مقطع فيديو تظهر حالة فزع كبرى تنتاب المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية.وأظهر الفيديو، انتشار بعض الأشخاص الذين يحملون الأسلحة النارية ما أثار خوف المتظاهرين في سانتا مونيكا.وانتشرت حالة العنف بين المتظاهرين في الولايات المتحدة، ما أساء لصورة التظاهرات التي تطالب بوقف عنصرية الشرطة الأمريكية ومحاسبة كل من يتعامل بعنف أو قوة مفرطة مع المواطنين خصوصًا أصحاب البشرة السمراء وذو الأصول الإفريقية.ووصل العنف لمحيط البيت الأبيض، حيث اشتعلت الحرائق وسمع دوي انفجارات، أدت لغلق الأضواء، كما انتشرت حالات السرقة والنهب للمحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة.وتشتعل التظاهرات الأمريكية لليوم العاشر على التوالي، بعد مقتل جورج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا في مينابوليس، على يد ضابط شرطة أمريكي، حاول إلقاء القبض عليه، ولكنه تعامل معه بقوة مفرطة، حيث وضع ركبته فوق رقبة جورج الذي ظل يصرخ "لا أستطيع التنفس.. رقبتي تؤلمني"، وقد أكد تقرير الطب الشرعي أن الاختناق هو السبب الرئيسي لوفاة جورج.