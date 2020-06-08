انطلاق أولى حلقات «معًا بنفس واحدة» للبابا تواضروس.. اليوم

تُبَث، اليوم الإثنين؛ أولى حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءًا.وتتضمن كل حلقة قراءة أصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته.ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.