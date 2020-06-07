خالد الجندي: الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال «شغل حوش»

أكد الشيخ خالد الجندي، أن الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال "شغل حوش"، لافتاً إلى أن الكثيرين يحاولون التقليل من شأن المرأة بالحديث عما يسمونه غشاء البكارة، وهو ما لم يأت ذكره فى القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة.وتساءل الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه على قناة DMC، "هل يعقل أن يكون النساء في الجنة ويحدث لهن نزيف؟!.. لا لأن الجنة لا يوجد بها تبول أو تغوط، كما أن الجنس في الجنة مختلف عن الدنيا".قال إن البعض جاهل ويعمل بتقاليد بالية لا قيمة لها وتسبب في طلاق وقتل وتشويه سمعة النساء، وذلك لأنهم يأخذون الآية الخاصة بالبكر ويظنون أنها تخص الشرف، وهذا "شغل حوش".