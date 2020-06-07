نائبة: «إعلان القاهرة» يستهدف الحفاظ على استقرار ليبيا

قالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدى بإطلاق مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، إلى كل ما تفعله تركيا لدعم ورعاية الإرهاب في ليبيا.أضافت حلاوة في بيان الأحد، أن مبادرة "إعلان القاهرة" ‏لحل الأزمة الليبية وتجمع كل مؤسسات الدولة الليبية وأهمها قائد الجيش الوطنى الليبي ‏ورئيس مجلس النواب الليبي، مبادرة سياسية مشتركة وشاملة، تهدف إلى التسوية السلمية والحفاظ على وحدة، وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها والإرتكاز على مخرجات مؤتمر ‏برلين المتضمن خطوات تنفيذية واضحة في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصاديةللدولة الليبية.ودعت عضو مجلس النواب، جميع الدول لتأييد المبادرة ووضعها في الاعتبار للحفاظ على حق ‏الشعب الليبي في الدفاع عن أمنهم القومي ووحدة أراضيهم ووطنهم، لافتة إلى أن ‏آمن ليبيا من أمن مصر وباقي الدول العربية، داعية من الله حفظ جميع الدول بالأمن والأمان والاستقرار والسلام وجعل مصر محور السلام العالمى وأرض ووطن لجميع دول العالم.