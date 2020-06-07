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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 منتجات هندسية تتصدر قائمة الأكثر تصديرًا بالعالم بـ 1.3 مليار دولار

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:43 م
الأكثر تصديرًا
الأكثر تصديرًا
دعاء أبو العزم
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية دخول صادرات مصر من المنتجات الهندسية قائمة أفضل 10 مصدريين علي مستوي العالم بـ 2019، ليصبح إجمالي المنتجات الهندسية بالقائمة 6 منتجات بدلًا من 3 منتجات بـ 2018، في إطار خطة المجلس ووزارة التجارة والصناعة لدعم الصادرات المصرية لـ 2030.

وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم الأحد، إلى أن إجمالي صادرات الـ 6 منتجات بالقائمة بنهاية 2019 وصلت الى 1.3 مليار دولار، حيث احتلت الغسالات والسخانات الكهربائية والضفائر الكهربائية والتلفزيونات والبوتاجازات والكابلات النحاسية مراكز في قائمة أكثر 10 صادرات هندسية بالعالم.

وأشار الى إستمرار عمله في الفترة المقبلة علي دعم وتعزيز وتوفير وتذليل كافة العقبات أمام المصدريين المصريين في كافة القطاعات الهندسية لزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة في العديد من البلاد المختلفة.

وأضاف، أن أهم الدول التي استحوذت على صادرات مصر الهندسية خلال 2019 جاءت كالتالي: المملكة المتحدة بنسبة 11.5 % والإمارات بنسبة 8.3%، وسلوفاكيا بنسبة 8%، والسعودية بنسبة 6.8%، والمجر بنسبة 6.2%، وفرنسا بنسبة 6.1%، والعراق بنسبة 4.3%، والجزائر بنسبة 4.3%، وليبيا بنسبة 3.6%.

وأكد أن مجلس الإدارة الجديد يسعى خلال الفترة المقبلة إلي زيادة عدد الأعضاء بالمجلس، وتوفير التسهيلات والأفكار وحل كافة مشاكل الأعضاء الموجودين أو حتي الجدد الذي يتطلع المجلس لجذبهم في الفترة المقبلة، مؤكدًا سعى المجلس ومجلس الإدارة للوصول إلي المستهدف من الصادرات المصرية وفق المخطط له في الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة 2030.

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