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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 62 من مصابى كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل بالبحيرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:20 م
هشام آمنة
هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بالمحافظة لتقديم أفضل رعاية لمصابي فيروس كورونا المستجد، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى كورونا، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

من جانبه، أعلن الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اليوم خروج ٦٢ حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم خلال الفترة الماضية.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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