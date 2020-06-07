«بوابتي تعقيم» بنقابة المحامين وناديها النهري لمكافحة كورونا

قامت نقابة المحامين، بتركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهر في المعادي، اليوم الأحد.وتهدف البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا المشكلة بقرار من النقيب العام رجائي عطية، مع ارتداء الكمامة كشرط للتردد عليهما، اتساقا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.