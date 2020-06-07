اليوم.. زايد تجتمع بنقيب الأطباء لحل أزمة التكليف

كشف النقابة العامة للأطباء، عن عقد اجتماع اليوم بين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب بمقر وزارة الصحة والسكان، ولحل مشكلة تكليف شباب الأطباء.وشهد الأسبوع الماضي، لقاء بين الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت خلاله الأخيرة على الاهتمام وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية، وثمنت على جهودهم في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.ومن جهته، أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة السابقة، وأهمية قيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار في مهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، فضلا عن التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحمايتها.من ناحية أخرى، تم الاتفاق على فتح قناة تواصل على مدار 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة، حتى يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولا بأول.أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020، فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء، هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.